Euro
9.21
Dolar
7.83
BIST 100
1,155.85
Altın
1,889.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımına katılıyor Azerbaycan'da çatışma bölgesinde görev yapan AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan roket, kısa süreli paniğe neden oldu.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.

Ercan Çakar   | 07.10.2020
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'
DSÖ: Kovid-19 aşısı ülkelere 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
Enfeksiyon doktorundan 'düğün nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun' çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 65 bini aştı
Diş hekimi Prof. Dr. Akkocaoğlu'ndan 'Kovid-19 salgınında ağız sağlığının korunması' uyarısı

Benzer haberler

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım

Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

AB, Belarus yönetiminden 40 kişiyi yaptırım listesine aldı

AB, Belarus yönetiminden 40 kişiyi yaptırım listesine aldı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
AB Liderler Zirvesinde ağırlıklı gündem Doğu Akdeniz ve Belarus olacak

AB Liderler Zirvesinde ağırlıklı gündem Doğu Akdeniz ve Belarus olacak