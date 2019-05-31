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UEFA'dan Barış Telli paylaşımı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Adil Oyun (Equal Game) kampanyası kapsamında eski yıldız futbolcular Luis Figo, Roberto Carlos ve Cafu ile Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli'yi Madrid'te buluşturdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 31.05.2019
UEFA'dan Barış Telli paylaşımı

Ankara

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, eski yıldız futbolcular Portekizli Figo, Brezilyalı Roberto Carlos ve Cafu ile Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, İspanya'da bir araya geldi. 

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda yarın İngiltere temsilcileri Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Adil Oyun (Equal Game) kampanyası kapsamında bir araya gelen eski futbolcular ile Barış Telli, genç ve amatör ampute futbolcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Avrupa genelindeki başarılı ampute futbolcuları tanıtan UEFA tarafından sene başında hayatını konu alan bir videosu da yayınlanan Barış Telli, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini davetli olarak izleyecek.


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