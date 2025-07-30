UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Jagiellonia ile Sırbistan'ın Novi Pazar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında görev alacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bialystok şehrindeki Chorten Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Karaoğlan'ın yardımcılığını FIFA kokartlı yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
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Jagiellonia, turun ilk maçında Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.