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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasında görevlendirdi.

Emrah Oktay   | 30.11.2020
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.

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