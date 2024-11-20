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UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

Bozhan Memiş  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

İstanbul

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

A Milli Takım, play-off oynayacak

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların ardından oluşan puan durumları şu şekilde:

A Ligi 1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Portekiz

6

4

2

0

13

5

8

14

Hırvatistan

6

2

2

2

8

8

0

8

İskoçya

6

2

1

3

7

8

-1

7

Polonya

6

1

1

4

9

16

-7

4

A Ligi 2. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Fransa

6

4

1

1

12

6

6

13

İtalya

6

4

1

1

13

8

5

13

Belçika

6

1

1

4

6

9

-3

4

İsrail

6

1

1

4

5

13

-8

4

A Ligi 3. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Almanya

6

4

2

0

18

4

14

14

Holllanda

6

2

3

1

13

7

6

9

Macaristan

6

1

3

2

4

11

-7

6

Bosna Hersek

6

0

2

4

4

17

-13

2

A Ligi 4. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

İspanya

6

5

1

0

13

4

9

16

Danimarka

6

2

2

2

7

5

2

8

Sırbistan

6

1

3

2

3

6

-3

6

İsviçre

6

0

2

4

6

14

-8

2

B Ligi 1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Çekya

6

3

2

1

9

8

1

11

Ukrayna

6

2

2

2

8

8

0

8

Gürcistan

6

2

1

3

7

6

1

7

Arnavutluk

6

2

1

3

4

6

-2

7

B Ligi 2. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

İngiltere

6

5

0

1

16

3

13

15

Yunanistan

6

5

0

1

11

4

7

15

İrlanda Cumhuriyeti

6

2

0

4

3

12

-9

6

Finlandiya

6

0

0

6

2

13

-11

0

B Ligi 3. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Norveç

6

4

1

1

15

7

8

13

Avusturya

6

3

2

1

14

5

9

11

Slovenya

6

2

2

2

7

9

-2

8

Kazakistan

6

0

1

5

0

15

-15

1

B Ligi 4. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Galler

6

3

3

0

9

4

5

12

Türkiye

6

3

2

1

9

6

3

11

İzlanda

6

2

1

3

10

13

-3

7

Karadağ

6

1

0

5

4

9

-5

3

C Ligi 1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

İsveç

6

5

1

0

19

4

15

16

Slovakya

6

4

1

1

10

5

5

13

Estonya

6

1

1

4

3

9

-6

4

Azerbaycan

6

0

1

5

3

17

-14

1

C Ligi 2. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Romanya

5

5

0

0

15

3

12

15

Kosova

5

4

0

1

10

4

6

12

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

6

2

0

4

4

15

-11

6

Litvanya

6

0

0

6

4

11

-7

0

C Ligi 3. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Kuzey İrlanda

6

3

2

1

11

3

8

11

Bulgaristan

6

2

3

1

3

6

-3

9

Belarus

6

1

4

1

3

4

-1

7

Lüksemburg

6

0

3

3

3

7

-4

3

C Ligi 4. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Kuzey Makedonya

6

5

1

0

10

1

9

16

Ermenistan

6

2

1

3

8

9

-1

7

Faroe Adaları

6

1

3

2

5

6

-1

6

Letonya

6

1

1

4

4

11

-7

4

D Ligi 1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

San Marino

4

2

1

1

5

3

2

7

Cebelitarık

4

1

3

0

4

3

1

6

Liechtenstein

4

0

2

2

3

6

-3

2

D Ligi 2. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

Moldova

4

3

0

1

5

1

4

9

Malta

4

2

1

1

2

2

0

7

Andorra

4

0

1

3

0

4

-4

1

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