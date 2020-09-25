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UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 25.09.2020
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Ankara

UEFA Süper Kupa'yı, Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenen Bayern Münih kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı.

16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

Sevilla'nın 11. dakikada geliştirdiği hücumda De Jong, sağ kanattan gelen ortayı kafayla altıpasa indirdi. Topla buluşan Rakitic'in, Bayern Münih savunmasındaki Alaba'nın temasıyla yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ocampos, Sevilla'yı 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih, 34. dakikada skora denge getirdi. Cepheden yapılan ortayla altıpas içinde, kaleye sırtı dönükken buluşan Lewandowski, topu penaltı noktasına doğru yumuşattı. Geriden gelen Goretzka, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Bounou'yu avladı.

İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

Sevilla, 46. dakikada tehlikeli geldi. Ocampos'un sol kanattan yaptığı ortada De Jong, topa yakın direkte dokundu. Kaleci Neuer, topu kornere çeldi. 

58. dakikada Bayern Münihli Gnabry'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü.

87. dakikada ani gelişen Sevilla atağında En-Nesyri, kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı ancak Alman file bekçisi gole izin vermedi.

Takımlar ikinci devrede skoru değiştiremeyince uzatmalara gidildi.

Uzatmalar

Oyuna sonradan dahil olan Sevilla'nın forvet oyuncusu En-Nesyri, 92. dakikada girdiği pozisyonu da değerlendiremedi. Savunmanın arkasına sarkan Faslı futbolcu, sol taraftan ceza sahasına girdi. En-Nesyri'nin topu sağına çekip yakın direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, önce kaleci Neuer'in ayağına, sonra da direğe çarptı.

100. dakikada Kimmich ile gole yaklaşan Bayern Münih, 104. dakikada 2-1 öne geçti. Korner vuruşu sonrası Sevilla savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası çizgisinde kontrol eden Alaba'nın çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü. Uzatma bölümünde oyuna giren Martinez, dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Bayern Münih, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bayern Münih, 2013'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürdü.

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