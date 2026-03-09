UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
11 Mart Çarşamba:
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.