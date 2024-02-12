Dolar
30.70
Euro
33.08
Altın
2,021.24
ETH/USDT
2,480.80
BTC/USDT
47,803.00
BIST 100
9,155.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi Töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Yarın:

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)


14 Şubat Çarşamba:

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)


20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)


21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli silahlı saldırıda yaralandı
Türkiye, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet