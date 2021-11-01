UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla sürecek
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)
3 Kasım Çarşamba:
20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.