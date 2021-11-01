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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla sürecek

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Fatih Erel   | 01.11.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla sürecek

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

3 Kasım Çarşamba:

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

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