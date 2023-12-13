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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Parken Stadı'nda temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Fatih Erel  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 8 maç yapıldı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Manchester United (İngiltere), konuk ettiği Bayern Münih'e (Almanya) 1-0 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Kopenhag (Danimarka) dışında Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3

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