Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
102,686.10
Altın
1,430.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 30.07.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Istanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.

Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0

Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1

Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2

Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

Ponck, Medipol Başakşehir'de

Ponck, Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehirli Gulbrandsen'den Galatasaraylı Linnes'e yanıt

Medipol Başakşehirli Gulbrandsen'den Galatasaraylı Linnes'e yanıt
Enzo Crivelli Medipol Başakşehir'de

Enzo Crivelli Medipol Başakşehir'de