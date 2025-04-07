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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

9 Nisan Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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