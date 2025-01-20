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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak.

Mutlu Demirtaştan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)

22 Ocak Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)

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