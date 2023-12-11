UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, yarın başlayacak.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)
20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray
23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)
23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)
13 Aralık Çarşamba:
20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)
23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.