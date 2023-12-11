Dolar
29.00
Euro
31.21
Altın
1,997.10
ETH/USDT
2,237.00
BTC/USDT
42,100.00
BIST 100
7,861.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

13 Aralık Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taşkın risklerine karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri devreye alınıyor
Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
Erzurum ve Kars’ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin PKK'nın sözde cephane sorumlusu olduğu belirlendi
Güngören'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor

Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor

Kopenhag-Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla "Dalya"ya hazırlanıyor

Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla "Dalya"ya hazırlanıyor
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu
"İnatçı" Galatasaray, "Devler Ligi"nde son haftaya umutlu girdi

"İnatçı" Galatasaray, "Devler Ligi"nde son haftaya umutlu girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet