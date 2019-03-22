Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.75
BIST 100
99,835.31
Altın
1,312.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Neymar'ı suçlu buldu

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar'ı hakeme hakaret etmekten suçlu buldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.03.2019
UEFA Neymar'ı suçlu buldu

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştirdiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı Neymar'ın, suçlu bulunduğu belirtildi.

Hakeme hakaret ve taciz etme gerekçeleriyle suçlu bulunan Neymar'ın alacağı ceza ise daha sonra belirlenecek bir tarihte açıklanacak.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Almanlar Avrupa'da kupayı unuttu

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

İngiliz takımlarından 48 yıl sonra aynı başarı

İngiliz takımlarından 48 yıl sonra aynı başarı
UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu