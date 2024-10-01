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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın perdesi, yarın oynanacak iki maçla açılacak.

Hilmi Sever  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.

Yeni formatıyla ilk kez

UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek.

Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.​​​​​​

Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien

17.30 Vitoria-Celje

3 Ekim Çarşamba:

19.45 Molde-Larne

19.45 Legia Varşova-Real Betis

19.45 Heidenheim-Olimpija

19.45 Omonoia-Vikingur

19.45 Astana-TSC

19.45 Cercle Brugge-St. Gallen

19.45 Dinamo Minsk-Hearts

19.45 Noah-Mlada Boleslav

22.00 Chelsea-Gent

22.00 Kopenhag-Jagiellonia

22.00 Fiorentina-The New Saints

22.00 LASK-Djurgarden

22.00 Shamrock Rovers-APOEL

22.00 Lugano-Helsinki

22.00 Petrocub-Pafos

22.00 Borac-Panathinaikos

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