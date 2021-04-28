Euro
9.87
Dolar
8.17
BIST 100
1,391.57
Altın
1,767.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında Manchester United ile Roma, Villarreal ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Abdulkadir Karakaya   | 28.04.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı
Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
Hollanda'da 3 aydır süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

Roma kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı

Roma kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı
Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi