Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.10
ETH/USDT
1,296.80
BTC/USDT
19,129.00
BIST 100
3,572.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.

Fatih Erel   | 12.10.2022
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya TSİ 19.45'te konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Gruplarda 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe

19.45 Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz)

19.45 Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova)

22.00 PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç)

22.00 Trabzonspor - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
Türkiye ve dünya gündemi
Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 46. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 46. maçına çıkacak
Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak

Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak
Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet