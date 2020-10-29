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UEFA Avrupa Ligi'nde 12 karşılaşma yapıldı

UEFA Avrupa Ligi G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.10.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 karşılaşma yapıldı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.

Zeki Çelik'in gol attığı Lille-Celtic maçı 2-2 bitti

H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Sonuçlar

G Grubu:

Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

H Grubu:

Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

J Grubu:

Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

K Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

L Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

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