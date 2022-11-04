Dolar
18.62
Euro
18.15
Altın
1,629.61
ETH/USDT
1,529.60
BTC/USDT
20,187.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında son hafta maçları oynandı.

Fatih Erel   | 04.11.2022
UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi.

Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz) ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

A, B, C ve D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapıldı ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları sona erdi.

Gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya) ve Nice (Fransa) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya) ve Partizan (Sırbistan) play-off turu oynama hakkı elde etti.

B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0

FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3

Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2

Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1

Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (F-16 satışı) Bir iki ay içerisinde sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi

Benzer haberler

'Son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

'Son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

Fenerbahçe grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 grupta maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 grupta maçlar tamamlandı
Gerard Pique cumartesi son maçına çıkarak futbolu bırakacağını açıkladı

Gerard Pique cumartesi son maçına çıkarak futbolu bırakacağını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet