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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

Istanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.

Tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında gelişen West Ham atağında, Declan Rice'ın ceza yayı içinden gönderdiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

İki takımın çabaları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve devre 0-0 sona erdi.

56. dakikada Fiorentinalı Kouame'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta, kaleci Areola topu kontrol etti.

60. dakikada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande, Biraghi'nin ceza alanında topa elle müdahalesini VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada topun başına geçen Benrahma meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

67. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı. Gonzalez'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Bonaventura, iki West Hamlı futbolcunun arasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bowen'ın sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2.

Kalan bölümde skoru koruyan West Ham United, kupayı müzesine götürdü.

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