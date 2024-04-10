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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Yunus Kaymaz  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

19.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

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