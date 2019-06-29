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Türkiye'den para atletizmde 2 madalya

Türkiye, Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'nın ikinci gününde bir altın, bir gümüş madalya kazandı.

Musa Samur   | 29.06.2019
Türkiye'den para atletizmde 2 madalya

Ankara

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tunus'ta gerçekleştirilen 7. etap yarışlarının ikinci gününde, milli sporculardan Hamide Doğangün altın, Zübeyde Süpürgeci de gümüş madalya elde etti. 

Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.91'lik derecesiyle yarışları birinci sırada bitirerek altın madalyanın sahibi olurken Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.82'lik derecesiyle kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Organizasyonun son gününde yarın Hamide Doğangün 1500 metre ve Zübeyde Süpürgeci 200 metre final yarışlarında mücadele edecek.


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