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Trampolin cimnastikte tarihi başarı

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

Erkan Tiryaki  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Trampolin cimnastikte tarihi başarı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen şampiyonada 13-14 yaş grubunda mücadele eden Tuba Bade'nin, 50.790 puanla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi.

Tuba Bade'nin elde ettiği başarının, Türkiye'nin bu organizasyonda bireysel kadınlarda tarihindeki ilk madalyası olduğu kaydedildi.


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