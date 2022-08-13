Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu
Trabzonspor'un, 16 Ağustos Salı günü Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maç programı belli oldu.
Trabzon
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"15 Ağustos Pazartesi günü TSİ 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Kopenhag'a gidecek olan kafilemiz aynı gün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) Parken Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek."
Öte yandan açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı da kaydedildi.
Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.