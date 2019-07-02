Euro
6.40
Dolar
5.66
BIST 100
100,224.50
Altın
1,392.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Tottenham'dan 517 gün sonra transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke'ı transfer etti.

Berad Büyük   | 02.07.2019
Tottenham'dan 517 gün sonra transfer

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan yapılan açıklamada, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke ile 2023'e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United'da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018'de Paris Saint-Germain'den (PSG) Lucas Moura'yı transfer etmişti. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu. Tottenham, 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United'a 10 milyon pound ödeyecek.

Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

Tottenham'dan 517 gün sonra transfer

Tottenham'dan 517 gün sonra transfer

Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor Galatasaray'da

Medipol Başakşehir'de transfer

Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor
Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da
Marcelo Goiano Demir Grup Sivasspor'da

Marcelo Goiano Demir Grup Sivasspor'da