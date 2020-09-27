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Tottenham galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Tottenham, konuk ettiği Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.09.2020
Tottenham galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

Ankara

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelede, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, Newcastle United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrenin son dakikalarına kadar maçta üstünlüğünü sürdüren Tottenham, uzatma dakikalarında rakibinin golüne engel olamadı. Penaltı kazanan Newcastle United, 90+7. dakikada Callum Wilson ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Tottenham ve Newcastle United puanını 4'e yükseltti.


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