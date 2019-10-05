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Tottenham deplasmanda mağlup

İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Tottenham, konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-0 yenildi.

Berad Büyük   | 05.10.2019
Tottenham deplasmanda mağlup

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-0 mağlup oldu.

Ligde 8. haftanın açılış maçında Tottenham, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Neal Maupay ve 32. dakikada 19 yaşındaki Aaron Connolly'nin attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Kariyerinde ilk defa bir Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aaron Connolly, 65. dakikada ikinci kez ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris, yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı. Lloris, yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.

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