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Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu

Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Berad Büyük   | 07.03.2020
Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1

Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı.

Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

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