Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu
Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1
Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı.
Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.