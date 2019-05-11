Toprak Razgatlıoğlu 3. sırada bitirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen beşinci ayağının ilk yarışında 3. oldu.
İstanbul
Şampiyonada sezonun beşinci yarışı, İtalya'daki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde gerçekleştirildi.
İlk yarışı Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, Aruba ekibinden İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Turkish Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu da üçüncü sırada tamamladı.
Beşinci ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.