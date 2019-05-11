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Toprak Razgatlıoğlu 3. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen beşinci ayağının ilk yarışında 3. oldu.

Yunus Kaymaz   | 11.05.2019
Toprak Razgatlıoğlu 3. sırada bitirdi

İstanbul

Şampiyonada sezonun beşinci yarışı, İtalya'daki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde gerçekleştirildi.

İlk yarışı Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, Aruba ekibinden İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Turkish Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu da üçüncü sırada tamamladı. 

Beşinci ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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