THY Avrupa Ligi'nde medya maçı yapıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final etkinlikleri kapsamında, organizasyonu takip eden belirli gazeteciler, medya gösteri maçında bir araya geldi.
Dörtlü Final maçlarının oynandığı Etihad Arena'da gerçekleştirilen maçta 24 gazeteci yer aldı. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan ve Avrupa Ligi hakemlerinin yönettiği maçta efsanevi başantrenör Svetislav Pesic de saha kenarında bulunarak takımlarından birini çalıştırdı.
Türkiye'yi Anadolu Ajansı adına Dörtlü Final'i takip eden kıdemli spor muhabiri Erkan Tiryaki, Svetislav Pesic'in takımında yer alarak temsil etti.
Karşılaşmayı Pesic'in çalıştırdığı takım 43-25 kazanırken, Erkan Tiryaki 6 sayı kaydetti.
Oldukça neşeli geçen organizasyon sonunda basın mensupları efsane başantrenör Pesic ile hatıra fotoğrafı çektirdi.