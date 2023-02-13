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Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.

Fatih Erel   | 13.02.2023
Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu

İstanbul

Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki State Farm Stadı'nda 67 bin 827 seyirci önünde oynanan müsabakada Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles kozlarını paylaştı.

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Super Bowl'da Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles'ı 38-35 yenerek 4 yıl içinde 2. kez NFL şampiyonu oldu.

Super Bowl final karşılaşmasının merakla beklenen devre arası gösterisinde ise Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahne aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen Super Bowl'un da gündemindeydi.

Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

Maçın başlamasından hemen önce statta yapılan anonsta "Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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