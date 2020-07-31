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Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Berad Büyük   | 31.07.2020
Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

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