Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.
Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, 14 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen Kanadalı tenisçi Milos Raonic, çeyrek finalde son şampiyon Djokovic'in rakibi oldu.
Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dördüncü tur mücadelesinde Yunan Maria Sakkari'yi 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.
Üçüncü turda son şampiyon Naomi Osaka'yı elemeyi başaran 15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, vatandaşı 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin'e 6-7, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek ilk kez ana tablosunda yer aldığı turnuvaya dördüncü turda veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.