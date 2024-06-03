Son 2 yılın finalisti Ruud, Fransa Açık'ın çeyrek finalinde
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 7 numaralı seribaşı Casper Ruud, Taylor Fritz'i 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Ankara
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tekler erkekler 4. tur maçında, son 2 yılın finalisti Ruud ile 12 numaralı seribaşı Fritz karşı karşıya geldi.
3,5 saat süren mücadeleyi 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-2) kazanan Ruud, adını son 8 isim arasına yazdırdı.
Ruud, sonraki turda 2023 finalinde yenildiği 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'in rakibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.