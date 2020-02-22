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Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.

Berad Büyük   | 22.02.2020
Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.

Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.

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