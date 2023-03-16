Sivasspor Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Sivas
Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
3. dakikada ilk tehlikeli atak Fiorentina'dan geldi. Bonaventura'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
4. dakikada bu kez ev sahibi ekip etkili geldi. Caicedo'nun ceza yayının gerisinden şutunda top kalecinin sağından dışarıya çıktı.
5. dakikada Dodo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Arthur Cabral'ın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
22. dakikada Martinez Quarta'nın ceza yayına girerken vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
35. dakikada Sivasspor öne geçti. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0
44. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Mandragora'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda ayaklarıyla topu kornere çeldi.
61. dakikada Ikone'nin ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak Goutas'a çarptıktan sonra kalecinin yanından dışarıya çıktı.
62. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Mondragora'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2
71. dakikada Ambrabat'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Fiorentina farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Ikone'nin müdahale ettiği topu Goutas kafayla Ali Şaşal Vural'a göndermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleciyi geçerek filelerle buluştu: 1-3
89. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor ceza alanında topla buluşan Castrovilli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-4
Sivasspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.
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