Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Simone Biles'ten büyük başarı

ABD'li kadın Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

Berad Büyük   | 12.10.2019
Simone Biles'ten büyük başarı

İstanbul

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9. gününde kadınlar bireysel atlama masası ve asimetrik paralel finalleri yapıldı.

Bireysel atlamada şampiyon olan 22 yaşındaki Simone Biles, 22 olan madalya sayısını 23'e çıkararak Belaruslu sporcu Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

ABD'li sporcu asimetrik paralelde ise yarışı 5. sırada tamamladı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Simone Biles'ten büyük başarı

Simone Biles'ten büyük başarı

Simone Biles'tan rekor