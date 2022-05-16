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Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenerek, şampiyonluk mücadelesinde şansını devam ettirdi.

Barış Seçkin   | 16.05.2022
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

Roma


Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

25. dakikada Matteo Darmian'ın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, devreye üstünlükle girdi.

Inter, 51. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Bu golden kısa süre sonra 54. dakikada ev sahibi Cagliari, Charalampos Lykogiannis ile farkı 1'e indirdi: 1-2.

84. dakikada Martinez, Inter adına farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenerek, 3 puan aldı. Cagliari ise 29 puanla 18. sırada yer alırken, kümede kalma ümitlerini gelecek haftaki son maça bıraktı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

Inter bu galibiyetle puanını 81 yaparken, 2 puan gerisinde olduğu lider Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Ligde gelecek hafta oynanacak 38'inci ve son hafta müsabakalarında, Milan'a, şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik de yetiyor. Gelecek hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak olan Inter, maçını kazanırsa şampiyonluk için, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak olan Milan'ın yenilmesini bekleyecek.

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