Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,808.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi

La Liga'da zirve mücadelesi veren Inter, başkent deplasmanında 1 puanı son anda kurtardı.

Barış Seçkin   | 20.07.2020
Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi Fotoğraf: Claudio Pasquazi /AA

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Roma, konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısına, ev sahibi takım baskılı başlasa da ilk golü bulan taraf Inter oldu. Konuk ekip, 15. dakikada De Vrij ile öne geçti: 0-1.

İlk yarının son anlarında başkent ekip Spinazzola ile bulduğu golle skorda yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşmada ilk yarı gollü beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda, Roma yine baskılı başladı ve 57. dakikada Mkhitaryan ile 2-1 öne geçti.

Konuk Inter, 88. dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle skoru yeniden 2-2'ye getirdi.

Bu golle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.

Inter 2. sırada haftayı tamamladı

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Inter, puanını 72 yaparak, haftayı 2. sırada haftayı tamamladı. Roma ise 58 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, Roma'nın maç kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise bu maçta görev almadılar.

Serie A'nın 34. haftası, yarın oynanacak Juventus-Lazio maçıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi

Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi

İtalya'da lider Juventus galibiyete hasret kaldı

Merih Demiral aylar sonra Juventus kadrosunda

Cezayir, Libya'nın bölünmesine karşı

Cezayir, Libya'nın bölünmesine karşı
İbrahimovic: Sezon başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik

İbrahimovic: Sezon başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik
Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti