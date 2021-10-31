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Serie A lideri Napoli, 3 puanı tek golle aldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. hafta maçında Napoli, Salernitana'yı 1-0 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 31.10.2021
Serie A lideri Napoli, 3 puanı tek golle aldı

Ankara

Haftaya puan tablosunun zirvesinde giren Napoli, ligde kalma mücadelesi veren Salernitana'ya konuk oldu.

İlk devresi golsüz tamamlanan mücadelede Napoli'ye 3 puanı getiren golü, 61. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Salernitana'da Grigoris Kastanos 70. dakikada, Napoli'de ise Kalidou Koulibaly 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Puanını 31'e çıkaran Napoli, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.


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