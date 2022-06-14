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Serena Williams'tan kortlara dönüş mesajı

Sakatlığı yüzünden bir yıldır sahalardan uzak kalan ABD'li tenisçi Serena Williams, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da oynayacağı mesajını verdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.06.2022
Serena Williams'tan kortlara dönüş mesajı

Ankara

Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, isminin baş harfleri ve Wimbledon'ın oynandığı All England Lawn Tenis Kulübü'nün posta kodunu yazarak tenisseverleri heyecanlandırdı.

Ayakkabılarının çim kortta çekilmiş yakın plan fotoğrafını paylaşan 40 yaşındaki sporcu, "SW ve SW19. Bu bir randevu. 2022'de orada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Sol bacağından sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana korta çıkmayan Williams'ın, 23 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden ABD'li tenisçi, sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı 7 kez kazandı.

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