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Serena Williams çeyrek finalde elendi

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, Top Seed Açık Turnuvası'nda vatandaşı Shelby Rogers'a 2-1 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.08.2020
Serena Williams çeyrek finalde elendi

Ankara

Şubat ayından bu yana kortlara ilk kez ABD'nin Lexington kentinde düzenlenen bu sert kort turnuvasıyla çıkan dünya 9 numarası 38 yaşındaki Williams, çeyrek finalde 116 numaralı seribaşı Rogers ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti zorlanmadan 6-1 alarak öne geçen Williams, oyunun sonraki bölümlerinde eski performansını tekrarlayamadı. Rogers, sonraki setleri 6-4 ve 7-6 kazanarak Serena Williams'ı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Maçın ardından duygularını dile getiren Rogers, "Böyle bir galibiyet, tenis oynayan her çocuğun hayalidir. Garip koşullar altında garip bir dönemden geçiyoruz ama yine de kazandığım için mutluyum." ifadesini kullandı.

Serena Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.


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