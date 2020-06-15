Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Serena Williams ABD Açık'a katılabilir

ABD'li tenisçi Serena Williams, Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık'ta mücadele edebilir.

Yunus Kaymaz   | 15.06.2020
Serena Williams ABD Açık'a katılabilir

İstanbul

ABD'li tenisçi Serena Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık'ta mücadele edebilir.

38 yaşındaki raketin antrenörü Patrick Mouratoglou, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Serena Williams'ın grand slam kazanmak için tenise döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir sporcunun rekabet dışında kalmasının çok zor olduğunu belirten Mouratoglou, "ABD Açık, bir grand slam kazanmak için ilk fırsat. Çok fazla kısıtlama olacak, bunlarla ilgili onunla konuşmam lazım." ifadelerini kullandı.

Mouratoglou, koronavirüs nedeniyle turnuva boyunca sporculara sadece bir kişinin eşlik etmesine izin verilmesinin beklendiğini, kızı Alexis Olympia ile hareket eden Serena Williams için bunun sorun olabileceğini kaydetti.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2018 ve 2019 yıllarında oynadığı son 4 grand slam finalini de kaybetti. ABD'li tenisçi, bir grand slam daha kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'ın organizatörleri, geçen hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar
Almanya, Kovid-19 aşı geliştiricisi CureVac'ın yüzde 23 hissesini satın alıyor
İsveç Başbakanı Löfven, eleştirilere rağmen ülkesinin Kovid-19 stratejisini savundu
İstanbul Valiliği kentte 'yeni normal' denetimi yapacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Benzer haberler

Serena Williams ABD Açık'a katılabilir

Serena Williams ABD Açık'a katılabilir

Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske 63 köye dağıtıldı

Singapur'da son 24 saatte 214, Güney Kore'de 37 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Singapur'da son 24 saatte 214, Güney Kore'de 37 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Irak'ta sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, Kovid-19’un faturasını ağırlaştırıyor

Irak'ta sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, Kovid-19’un faturasını ağırlaştırıyor