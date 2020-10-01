Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.
Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kurları çekildi.
İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekimine doğrudan ve ön elemeleri geçerek katılan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.
Eşleşmeler ve maç takvimi şöyle:
A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)
B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)
C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)
D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)
E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)
F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)
G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)
H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir
Maç takvimi
1. maçlar: 20-21 Ekim
2. maçlar: 27-28 Ekim
3. maçlar: 3-4 Kasım
4. maçlar: 24-25 Kasım
5. maçlar: 1-2 Aralık
6. maçlar: 8-9 Aralık
Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.