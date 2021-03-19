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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Abdullah Tevge   | 19.03.2021
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuralar çekildi

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine, pandemi koşulları nedeniyle kulüp delegeleri katılamadı.

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un çektiği kuralar sonucu oluşan çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final

Bayern Münih-Paris Saint Germain / Manchester City-Borussia Dortmund

Real Madrid-Liverpool / Porto-Chelsea

Final İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde maçlar 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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