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Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Leclerc, pole pozisyonundan başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.09.2019
Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika, İtalya ve Singapur'un ardından Rusya'da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya'daki yarışlardan galip ayrılmıştı.

Rusya Grand Prix'si, yarın TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

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