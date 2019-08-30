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Roma'dan savunmaya takviye

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan İtalyan ekibi, Chris Smalling'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunus Kaymaz   | 30.08.2019
Roma'dan savunmaya takviye

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile J Grubu'nda yer alan İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Manchester United forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Roma'nın İngiliz temsilcisine 3 milyon avro ödeyeceği belirtilen açıklamada, Smalling'in 6 numaralı formayı giyeceği bilgisi paylaşıldı.

Manchester United, dün de Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i sezon sonuna kadar Inter'e kiralamıştı.

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