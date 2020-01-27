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Roma derbisinde 'maçın oyuncusu' Cengiz Ünder

Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Lazio ile oynanan Roma derbisinin en iyi oyuncusu seçildi.

Barış Seçkin   | 27.01.2020
Roma derbisinde 'maçın oyuncusu' Cengiz Ünder

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Lazio ile oynanan başkent derbisinin en iyi oyuncusu seçildi.

Serie A'nın 21. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisi sonrasında Roma Kulübünün, sponsoru Katar Hava Yolları ile beraber gerçekleştirdiği "Maçın en iyi oyuncusu" oylaması yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından Cengiz Ünder için "Her zaman tehlikeli. Tebrikler Cengiz Ünder" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki milli oyuncunun maçta gösterdiği performansla Roma taraftarları tarafından "Maçın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansı, her iki takımın teknik direktörleri tarafından da övülmüştü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç oynadı." ifadelerini kullanmıştı.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi de "Cengiz Ünder, çok iyi bir maç çıkardı" diyerek, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etmişti.

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