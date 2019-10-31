Euro
6.38
Dolar
5.72
BIST 100
98,981.29
Altın
1,506.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sahada hiçbir şeyden korkmayan harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

Mutlu Demirtaştan   | 31.10.2019
Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sahada hiçbir şeyden korkmayan harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, takımın savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Rodgers, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar'ın savunma yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Kuzey İrlandalı teknik direktör, "Takımın başına geçtiğim ilk zamanlarda çok iyi bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Birkaç ay geçtikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu fark ettim. Hızlı ve agresif. Topa müdahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamıyor. Savunma yapıyor ama aynı zamanda topla da etkili olabiliyor. Üst seviye bir takım olmak istiyorsanız önemli olan bu. Savunma yapmalı ve topla etkili olmalısınız, o da bunu yapabiliyor." yorumunu yaptı.

Leicester City'de bu sezon 11 maçta forma giyen ve sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 23 yaşındaki Çağlar, takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları

Benzer haberler

Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü

Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü

Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Galatasaray taraftarlarından destek çağrısı

Fenerbahçe 3 golle turladı

Fenerbahçe 3 golle turladı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu
'Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor'

'Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor'